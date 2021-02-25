عاجل.. إدارة الكوكب المراكشي تنجح في طي صفحة مشكل “الفيفا”

جدة - عبدالحي حسين - علم “اليوم24″، من مصادر مطلع، أن إدارة الكوكب المراكشي، تمكنت من طي صفحة مشكل الفيفا، بعدما توصل كل من الفريق المالي ترجي ميدن ومحامي اللاعب بالمبالغ المالية لحسابيهما البنكيين.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المعنيان بالأمر سيراسلان الفريق المراكشي والفيفا يوم غد الجمعة، لإبلاغهما بالتوصل بالمبالغ المالية، على أن يتم بعدها رفع قرار منع الكوكب من الانتدابات، ما سيمكن الفريق من تأهيل لاعبيه.

جدير بالذكر، أن المكتب المديري للكوكب المراكشي، كان قد راسل يوم الثلاثاء الماضي كل من رئيس فريق “طترجي ميدن المالي، وكذا محامي اللاعب كييتا، لإخبارهما بتحويل المبالغ المالية « حوالي 197 مليون سنتيم + 63 مليون سنتيم » لحسابيهما البنكيين، مع إدراج رقم التحويل البنكي.