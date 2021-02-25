الرجاء يفوز على اتحاد طنجة ويقلص الفارق مع غريمه التقليدي

جدة - عبدالحي حسين - حقق، مساء اليوم الخميس، فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، فوزا ثمينا على نظيره اتحاد طنجة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب الجولة السابعة من القسم الاحترافي الأول.

وسجل للرجاء كل من نوح السعداوي في الدقيقة 42، ومالانغو عند الدقيقة 90، مانحين للرجاء ثلاث نقاط ثمينة، في مساره بالبطولة الاحترافية.

وتمكن رفقاء الحافيظي من تشديد الخناق على غريمهم التقليدي الوداد الرياضي، بعد الفوز على طنجة، إذ أصبح الفارق بينهما نقطة واحدة، بحيث يحتل الوداد الصدارة ب18 نقطة، متبوعا بالرجاء ب17 نقطة.