اليمن والأردن يوقعان البرنامج التنفيذي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

محمد الفلاح - الخميس 25 فبراير 2021

وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الوصابي، اليوم، في العاصمة الاردنية عمّان، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاردني الدكتور محمد ابو قديس، اتفاقية البرنامج التنفيذي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي للأعوام (2021- 2022- 2023).



ويشمل البرنامج التنفيذي، الاتفاق على تبادل الجانبين للطلبة في الدرجات العلمية المختلفة ( البكالوريوس - الماجستير- الدكتوراة)، وتقديم التسهيلات اللازمة لجميع الطلاب الدارسين في كلا البلدين، ولما فيه تحقيق المصلحة المشتركة وتشجيع تبادل الدورات التدريبية للقيادات والكوادر العاملة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الوزارتين.

كما تضمن توقيع اتفاقيات تعاون مشترك بين الجامعات اليمنية والأردنية في مختلف اوجه التعاون الأكاديمية والبحثية، اضافة إلى تشجيع تسهيل قيام أعضاء هيئة التدريس لقضاء فترة التفرغ العلمي في المؤسسات الجامعية البحثية في كلا البلدين.

حضر حفل التوقيع سفير اليمن لدى المملكة الأردنية الهاشمية علي العمراني، والمستشار الثقافي في السفارة الدكتورة قبلة سعيد ، ومن الجانب الأردني أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي.