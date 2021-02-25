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مسؤولون أميركيون يكشفون سبب تأخير نشر تقرير مقتل 'خاشقجي'

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بغداد - ياسين صفوان - أكد ثلاثة مسؤولين أمريكيين وفقاً لشبكة "سي إن إن" أن تقرير الاستخبارات الأمريكية عن مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي لن يصدر قبل محادثة بين الرئيس جو بايدن مع الملك سلمان بن عبد العزيز.
وقال أحد المصادر الثلاثة إنه من "المتوقع إجراء المكالمة بين الرئيس بايدن والملك سلمان، الخميس".

وكان التقرير، الذي سيصدره مدير الاستخبارات الوطنية، متوقع صدوره اليوم.

وقال بايدن امس الأربعاء، إنه لم يتحدث بعد مع الملك، لكنه قرأ تقرير الاستخبارات.


وأضاف بايدن: "سوف أتحدث معه"، كما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن المكالمة ستحدث "قريبا".

ومن المتوقع أن يقدم تقرير الاستخبارات المنتظر صدوره مزيدا من التفاصيل حول ما يعرفه مجتمع الاستخبارات الأمريكي عن دور في مقتل خاشقجي.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن إدارة بايدن لا تريد نشر التقرير قبل إعطاء السعوديين "تنبيها".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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