صاروخ باليستي حوثي يستهدف حيا سكنيا وسط مأرب اليمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هز انفجار عنيف مدينة مأرب اليمنية، الخميس، إثر سقوط صاروخ ياليستي أطلقته مليشيا الحوثي على المدينة المكتظة بالمدنيين.

وقال مصدر حكومي يمني لـ"الخليج 365"، صاروخ باليستي أطلقته مليشيات الحوثي سقط في حي سكني وسط مدينة مأرب.

ولم يكشف المصدر تفاصيل حول ضحايا الهجوم الصاروخي، لكن شهود عيان قالوا إن عددا من المنازل السكنية تضررت بشكل كبير إثر سقوط الصاروخ.



كما شوهد عدد من سيارات الإسعاف تهرع للمكان الواقع في قلب المدينة الحيوية، بحسب سكان محليون.



ويعد هذا هو الهجوم الصاروخي الثاني للحوثيين خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث أطلقوا صاروخا باليستيا لكن سقط مكان خالي من السكان.



وأطلقت المليشيا 3 طائرات بدون طيار مفخخة لاستهداف مواقع الجيش اليمني في مديرية صرواح، لكن رجال القبائل والجيش اليممني بدعم التحالف نجحوا في إحباط هجمات هذه المسيرات المحملة بالمتفجرات.

