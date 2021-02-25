مصر والجزائر.. جوار ليبيا يدعمون حكومة وحدة وطنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث وفد مصري رفيع المستوى، مع رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح الاستعدادات الجارية بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية.

وأوضح مجلس النواب الليبي في بيان له أن صالح بحث بمكتبه في مدينة القبة، والوفد المصري مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.



وأضاف البيان أن اللقاء بحث الاستعدادات الجارية بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

واختتم البيان أن اللقاء يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية لتحقيق استقرار الأوضاع في ليبيا، وصولا لتسوية شاملة للأزمة الليبية برعاية الأمم المتحدة.

وتتحرك مصر منذ بداية الأزمة في ليبيا مع المجتمعين الإقليمي والدولي لدعم العملية السياسية ووقف جميع صور العنف والاقتتال الداخلي، وحث الأطراف الدولية على وقف إمداد الأطراف الداخلية بالأسلحة والمعدات العسكرية وكل ما يغذي حالة الحرب.

وفي السياق ذاته استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ونائبه عبدالله اللافي، الخميس السفير الجزائري لدى ليبيا كمال حجازي.

ورحب رئيس المجلس بالسفير الجزائري وثمن عاليا دور الجزائر في دعم نتائج الحوار بين الليبيين، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي ونائبه أهمية دور الجزائر في حل الأزمة الليبية والاستفادة من التجربة الجزائرية في المصالحة الوطنية.



وأكد السفير الجزائري رغبة الجزائر في المشاركة بالمصالحة الوطنية بين أبناء البلد الواحد، بناء على أهمية العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين التي تربطهما أواصر الدم والمصير والحدود المشتركة.







وأمس الأربعاء التقى رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبدالحميد الدبيبة، السفير الجزائري كمال حجازي، الذي أبدى دعم بلاده وحرصها على سلامة واستقرار ليبيا، انطلاقا من التاريخ المشترك وعمق العلاقة بين البلدين، وسيكون مفتاحا للكثير من العمل والتنسيق الثنائي بما يحقق مصلحة ورفاه الشعبين الشقيقين.

والثلاثاء التقى الدبيبة السفير التونسي "الأسعد العجيلي"، حيث ناقشا سبل تحقيق شراكة أكثر فاعلية تليق بالأشقاء، نتطلع إلى أن تكون المنطقة الحدودية عامل استقرار وتنمية مشتركة للطرفين.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية الجديدة تسليم مقترح معايير حكومة الوحدة الوطنية وبرنامج الحكومة ومخرجات الحوار السياسي لرئاسة مجلس النواب لاعتمادها.



ويعمل عبدالحميد الدبيبة على تشكيلته الحكومية منذ تسميته 5 فبراير/شباط الجاري، وتواصل مع الجميع لتكوين حكومة وحدة وطنية من كل الأطراف، لتقود البلاد إلى حين إجراء انتخابات وطنية رئاسية وبرلمانية نهاية العام.





وتنص مخرجات الحوار السياسي الليبي على منح رئيس الحكومة 21 يوما تنتهي في 26 فبراير/شباط الجاري، لتقديم تشكيلته الوزارية لمجلس النواب لنيل الثقة، وفي حال تعذر ذلك يؤول الأمر إلى ملتقى الحوار السياسي.

وأعلن الدبيبة في مؤتمر صحفي، الخميس تقديم هيكل وزارته إلى مجلس النواب، مؤكدا سعيه لتشكيل حكومة تكنوقراط ممثلة للمجتمع الليبي هدفها المصالحة الوطنية، مستعينا بالدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس النواب في التشكيل، حتى موعد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.