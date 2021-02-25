وسائل الإعلام البولندية تحاكي سيناريو حرب نووية بين روسيا وحلف شمال الأطلسي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - زعمت مجلة "غازيتا بولسكا" البولندية، بأن لدى روسيا رغبة بالدخول في نزاع مسلح مع دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وقامت بمحاكاة سيناريو لتلك الحرب.

ويشير المنشور، إلى أن "موسكو لا تستبعد إمكانية استخدام أكثر الأسلحة فتكا من أجل تحييد القوات المتمركزة على الجانب الشرقي من التحالف".

وأضافت: "يمكن الافتراض أن الهجوم كان سينفذ من منطقة كالينينغراد، الموقع الاستراتيجي، وأنواع الأسلحة المتنوعة المنتشرة هناك كان سيضمن نجاح روسيا في الساعات الأولى من حرب افتراضية".

وأكدت موسكو مرارا أن "روسيا لا تنوي مهاجمة أي من دول الناتو".

من جهته، أعلن الأدميرال تشارلز ريتشاردز في أوائل فبراير الجاري، عن احتمال نشوب صراع إقليمي مع روسيا أو الصين مع استخدام الأسلحة النووية.

وفي تعليق له، أشار النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس روسيا الاتحادية، فلاديمير جباروف، إلى أن "الرجل العسكري المحترف يخشى تخيل مثل هذا السيناريو حتى في كابوسه".