شكرا لقرائتكم العاهل الأردني: لواشنطن دور محوري في تعزيز استقرار المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أشاد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بدور الولايات المتحدة القيادي والمحوري في تعزيز أمن واستقرار المنطقة، "ومن المشجع أن نرى التزام الرئيس الأميركي جو بايدن المتجدد بانخراطها على الساحة الدولية".

وبخصوص القضية الفلسطينية أكد العاهل الأردني أنه لا بديل عن حل الدولتين، وأن الخطوات الأحادية المستمرة ستقتل فرص السلام.

وقال العاهل الأردني خلال مشاركته المؤتمر الدولي "الشرق الأوسط والإدارة الأميركية الجديدة"، الذي يعقده معهد بروكنجز في واشنطن افتراضيًا، في الفترة بين 22- 26 من الشهر الحالي اليوم الخميس، نجدد التأكيد على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

وأفاد التلفزيون الأردني، نقلاً عن الملك بأن الولايات المتحدة لها دور قيادي محوري في تعزيز أمن واستقرار المنطقة، مشيرًا إلى أنه "من المشجع أن نرى التزام الرئيس بايدن المتجدد بانخراط أميركا على الساحة الدولية".