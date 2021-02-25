مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 2 آخرين، اليوم الخميس، إثر حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي في أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد ورود بلاغ من الأهالي النجدة بتصادم سيارتين بطريق أسيوط /القاهرة الصحراوي الشرقي ووجود حالة وفاة ومصابين.

وبالانتقال والمعاينة تبين تصادم سيارتين ربع نقل وآخر نصف نقل ونتج عن الحادث مصرع سائق السيارة النصف نقل وتم نقله إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، وإصابة "يوسف.و.ج" ٣٣ عامًا سائق السيارة ربع نقل، وشقيقه "حنا" ١١ عامًا وجرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي لتلقي العلاج.