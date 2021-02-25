مئات قاطني دور الصفيح بإقليم الخميسات يلتمسون من “العثماني” تأجيل هدمها 

جدة - عبدالحي حسين - وجهت مئات الأسر من سكان دور الصفيح بجماعة مرموش في إقليم الخميسات، ملتمسا إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، طالبوا فيها بتأجيل انطلاق عملية هدم دور الصفيح التي يقطنونها لعقود من الزمن.

وأفادت الرسالة التي اطلع عليها “اليوم 24” بأن حوالي 450 أسرة أصبحت مهددة بفقدان المأوى، بعد إعلامهم من طرف السلطات المحلية أن عملية الهدم ستبدأ في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وطالب سكان دور الصفيح المذكورة رئيس الحكومة التدخل من أجل تأخير عملية الهدم إلى حين “تجهيز البقع الأرضية الموعودة وإجراء القرعة بين المستفيدين المحتملين وكذا تسليم شهادة الاستفادة المؤقتة”.

وفي اتصال هاتفي لـ”اليوم 24″ مع أحد المعنيين بالموضوع، أكد الحداوي محفوظ، وهو رب أسرة ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، أن أعوان أخبروا سكان دور الصفيح بأن يتوجهوا إلى القيادة لإمضاء وثائق بشأن العملية.

وأضاف محفوظ “لا نعرف إلى أين سنذهب، فالبقعة التي يتحدثون عنها غير مجهزة وهي أرض فلاحية زرع فيها القمح”، ونطالب بـ”عدم هدم دور الصفيح حتى يتم تجهيز البقع الأرضية الصالحة للسكن”.

وزاد موضحا “أنا معاق وعندي أم وطفلين ولا أقدر على أداء سومة الكراء، ولا نتوفر على أي مدخول، كيف سنواجه الوضع إذا هدموا لنا (البراكة)؟”، مشددا على أن السكان ناشدوا مختلف المسؤولين وممثلي السلطات إلا أنهم كانوا يتلقوا ردا وحيدا هو أن هذا القرار (جا من الفوق)”.