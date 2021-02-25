التوزيع الجغرافي للإصابات الـ386 بكورونا.. جهتا الدار البيضاء والشرق في الصدارة

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ386 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 204 حالة جديدة، منها 168 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وسجلت بجهة الشرق، 65 حالة، منها 28 حالة بوجدة.

بجهة الشمال سجلت 40 حالة، منها 18 حالة بطنجة.

وسجلت بجهة الرباط سلا القنيطرة 27 حالة، منها 7 حالات بالصخيرات تمارة.

وسجلت 16 حالة بجهة مراكش آسفي، وبجهة سوس ماسة 11 حالة، ثم 7 حالات بجهة الداخلة وادي الذهب، وبجهة درعة تافلالت سجلت 6 حالات، وخمس حالات بجهة فاس مكناس، وبجهة بني ملا خنيفرة سجلت 3 حالات، ثم حالتين بجهة العيون الساقية الحمراء.

للاطلاع على تفاصيل الحصيلة.. أنقر هنا