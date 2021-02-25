إقليم برشيد.. سيدة تتلقى جرعتين من اللقاح المضاد لـ”كورونا” تباعا وفي نفس الوقت

جدة - عبدالحي حسين - أفادت عمالة إقليم برشيد بأنه تم، اليوم الخميس، تسجيل حادث تلقي سيدة، تبلغ من العمر حوالي 65 سنة، لجرعتين من اللقاح المضاد لـ(كوفيد 19) تباعا وفي نفس الوقت، وذلك بمركز التلقيح الكائن بالجماعة الترابية السوالم الطريفية.

وأضافت العمالة، في بلاغ لها، أنه تم فتح بحث للكشف عن جميع الظروف والملابسات التي أدت إلى حدوث هذه الواقعة وتحديد المسؤوليات تبعا لذلك.

وكانت السلطات المحلية بإقليم شيشاوة، أعلنت أمس الأربعاء، عن فتح بحث حول مقطع فيديو يتضمن تصريحات لشخص بشأن تلقيه جرعتين من اللقاح المضاد لكوفيد-19 في نفس الحين.

وذكر بلاغ لعمالة الإقليم، أنه “على إثر تداول مقطع فيديو على بعض المواقع الإلكترونية ووسائط التواصل الاجتماعي يتضمن تصريحات لشخص يكشف من خلالها عن تلقيه لجرعتين من اللقاح المضاد لكوفيد-19 في نفس الحين، بأحد مراكز التلقيح المتواجدة بإقليم شيشاوة، فقد تم فتح بحث للتأكد من حقيقة الأمر”.

وأوضح البلاغ، أن التحقيق، سيكشف عن “الظروف والملابسات المحيطة بهذه الواقعة، وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك”.