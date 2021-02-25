بمشاركة “تاعرابت” .. أرسنال يوجه بنفيكا في قمة كروية ضمن مسابقة الدوري الأوروبي

جدة - عبدالحي حسين - يواجه مساء اليوم الخميس، نادي أرسنال نظيره بنفيكا البرتغالي في قمة كروية مثيرة ستجمعهما في إياب دور الـ32 للدوري الأوروبي المؤهل لدور المجموعات.

ويحل بنفيكا ضيفا على أرسنال بعدما انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين على وقع التعادل بهدف لمثله بين المدفعجية والنادي البرتغلي بنفيكا.

ويحتاج أرسنال للتعادل بدون أهداف للوصول للدور القادم بعدما سجل هدفا وزنه من ذهب في موقعة الذهاب، مع العلم أن اللقاء سيقام في أثينا وليس في ملعب الامارات بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا في إنجلترا.

ويتوقع مشاركة المغربي عادل تاعرابت البالغ من العمر 31 سنة كأساسي في مواجهة بعد مشاركته في مبارة الدهاب