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بمشاركة “تاعرابت” .. أرسنال يوجه بنفيكا في قمة كروية ضمن مسابقة الدوري الأوروبي

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حمزة المتقي 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - يواجه مساء اليوم الخميس، نادي أرسنال نظيره بنفيكا البرتغالي في قمة كروية مثيرة ستجمعهما في إياب دور الـ32 للدوري الأوروبي المؤهل لدور المجموعات.

ويحل بنفيكا ضيفا على أرسنال بعدما انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين على وقع التعادل بهدف لمثله بين المدفعجية والنادي البرتغلي بنفيكا.

ويحتاج أرسنال للتعادل بدون أهداف للوصول للدور القادم بعدما سجل هدفا وزنه من ذهب في موقعة الذهاب، مع العلم أن اللقاء  سيقام في أثينا وليس في ملعب الامارات بسبب ظروف انتشار فيروس في إنجلترا.

ويتوقع مشاركة المغربي عادل تاعرابت البالغ من العمر 31 سنة كأساسي في مواجهة بعد مشاركته في مبارة الدهاب

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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