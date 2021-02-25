الفقيه المتهم باغتصاب قاصرات يطلب محاكمته حضوريا.. والقاضي يؤجل

جدة - عبدالحي حسين - قررت غرفة الجنايات الابتداىية في محكمة الاستئناف في طنجة، اليوم الخميس، محاكمة فقيه قرية “الزميج” حضوريا.

الفقيه، الذي تابعه قاضي التحقيق بهتك عرض قاصرات، وافتضاض بكارة، طلب محاكمته حضوريا، ووافق القاضي على طلبه، وأجل الجلسة إلى 11 مارس المقبل.

وأجلت الجلسة، أيضا، بطلب من القاضي، بسبب عدم حضور جميع الضحايا، ما أوقف المحاكمة في مناقشة المحاميين.

وكانت النيابة العامة قد وجهت تهم هتك عرض قاصر بالعنف مع افتضاض بكارتها، واستغلال السلطة الدينية لفقيه “الزميج”، بعدما تقدمت 6 أسر بشكايات إلى الوكيل العام للملك في استئنافية طنجة.