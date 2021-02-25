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محامي المعارض الروسي : نقل نافالني إلى مكان مجهول

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الدمام - شريف احمد - قال فاديم كوبزيف ، محامي المعارض الروسي أليكسي نافالني، اليوم الخميس انه تم نقل نافالني من سجن في موسكو حيث كان محتجزًا ، ولا يُعرف مكانه حاليا. وأضاف كوبزيف لوكالة إنترفاكس إنه كان يريد مقابلة نافالني الذي كان محتجزا في موسكو ، لكن تم ابلاغه إنه تم نقل السياسي المعارض.

وتابع كوبزيف: "لم يتم إخباري بالمكان الذي تم نقله إليه، على الأرجح إلى معسكر اعتقال، ولكن من المحتمل أن يكون تم نقله إلى مكان آخر".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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