شكرا لقرائتكم خبر عن محامي المعارض الروسي : نقل نافالني إلى مكان مجهول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال فاديم كوبزيف ، محامي المعارض الروسي أليكسي نافالني، اليوم الخميس انه تم نقل نافالني من سجن في موسكو حيث كان محتجزًا ، ولا يُعرف مكانه حاليا. وأضاف كوبزيف لوكالة إنترفاكس إنه كان يريد مقابلة نافالني الذي كان محتجزا في موسكو ، لكن تم ابلاغه إنه تم نقل السياسي المعارض.

وتابع كوبزيف: "لم يتم إخباري بالمكان الذي تم نقله إليه، على الأرجح إلى معسكر اعتقال، ولكن من المحتمل أن يكون تم نقله إلى مكان آخر".