شكرا لقرائتكم خبر أمريكا: صبرنا على طهران له حدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ولم ترد إيران رسميا على العرض الأمريكي الذي طرحته واشنطن الأسبوع الماضي لإجراء محادثات مع إيران في اجتماع مشترك مع الدول التي تفاوضت للتوصل للاتفاق.ولدى سؤاله في إفادة صحفية عما إذا كان هناك موعد لانتهاء أجل هذا العرض، قال برايس «إن الخطوات التي اتخذتها إيران بالمخالفة لبنود الاتفاق النووي وقيوده على أنشطتها النووية جعل الأمر تحديا عاجلا للولايات المتحدة».
وقال «صبرنا له حدود، لكننا نعتقد، والرئيس كان واضحا في هذا الصدد... بأن أكثر السبل فعالية لضمان عدم حيازة إيران لسلاح نووي هي الدبلوماسية».
وكان السفير الإيراني في جنيف قد قال أمام مؤتمر نزع السلاح الذي ترعاه الأمم المتحدة، «إنه لا بد للولايات المتحدة من أن تخطو الخطوة الأولى في إنقاذ الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع القوى الكبرى».
وقال السفير إسماعيل بقائي هامانه «يقع على عاتق الطرف المخالف عبء العودة واستئناف (العمل بالاتفاق) والتعويض عن الأضرار وكذلك التأكيد على أنه لن ينسحب مجددا».
وأضاف «ثمة مسار للمضي قدما ذونتيجة منطقية مثلما أوضح الوزير ظريف في الآونة الأخيرة».
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا: صبرنا على طهران له حدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.