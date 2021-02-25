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الأمن العراقي يعتقل مسؤول التفخيخ بداعش

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- بواسطة أيمن الوشواش - اعتقل جهاز المخابرات الوطني العراقي مسؤول مفارز التفخيخ لتنظيم داعش الإرهابي في غرب العاصمة بغداد والمكنى بـ»نمر بغداد».

وقال جهاز المخابرات في بيان صحفي أورده موقع «السومرية نيوز» أمس إنه تمكن الأربعاء من الإطاحة بالإرهابي نمر سويد المكنى «‍نمر بغداد» خلال عملية خاطفة في منطقة أبوغريب غرب العاصمة بغداد.

وأضاف أن «نمر بغداد» هو نجل القيادي بداعش أحمد عبدالله سويد، ويشغل منصب مسؤول مفارز التفخيخ بولاية الجنوب في تنظيم داعش الإرهابي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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