الأمن العراقي يعتقل مسؤول التفخيخ بداعش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتقل جهاز المخابرات الوطني العراقي مسؤول مفارز التفخيخ لتنظيم داعش الإرهابي في غرب العاصمة بغداد والمكنى بـ»نمر بغداد».

وقال جهاز المخابرات في بيان صحفي أورده موقع «السومرية نيوز» أمس إنه تمكن الأربعاء من الإطاحة بالإرهابي نمر سويد المكنى «‍نمر بغداد» خلال عملية خاطفة في منطقة أبوغريب غرب العاصمة بغداد.

وأضاف أن «نمر بغداد» هو نجل القيادي بداعش أحمد عبدالله سويد، ويشغل منصب مسؤول مفارز التفخيخ بولاية الجنوب في تنظيم داعش الإرهابي.