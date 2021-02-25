الأمن العراقي يعتقل مسؤول التفخيخ بداعش

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وقال جهاز المخابرات في بيان صحفي أورده موقع «السومرية نيوز» أمس إنه تمكن الأربعاء من الإطاحة بالإرهابي نمر سويد المكنى «نمر بغداد» خلال عملية خاطفة في منطقة أبوغريب غرب العاصمة بغداد.وأضاف أن «نمر بغداد» هو نجل القيادي بداعش أحمد عبدالله سويد، ويشغل منصب مسؤول مفارز التفخيخ بولاية الجنوب في تنظيم داعش الإرهابي.
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