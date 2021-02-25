الحوثيون يعوضون خسائرهم بقصف الأحياء السكنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جددت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران قصف الأحياء السكنية بمدينة مأرب بصاروخ باليستي فجر أمس، في تحد واضح لدعوات المجتمع الدولي لإيقاف الاقتتال في جبهات مأرب، ولجأت الميليشيات إلى قصف المدنيين والأحياء السكنية لتعويض فشلها وخسائرها في جبهات القتال.

وتعرضت المدينة لهجوم في التاسع من فبراير الحالي عندما استهدفها الحوثيون بصاروخين باليستيين، تسببا في مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين، وتوعد الناطق الرسمي باسم الميليشيات محمد عبدالسلام بالانتقام من مأرب مهما كلف الأمر.

في غضون ذلك، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني «إن النظام الإيراني يستخدم ميليشيات الحوثي الإرهابية كورقة ضغط على المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية لانتزاع مكاسب تتعلق بإعادة إحياء الاتفاق النووي».

وأضاف «إن إيران تضغط على الميليشيات الإرهابية لممارسة التصعيد العسكري عبر هجمات انتحارية في جبهات محافظة مأرب شرق اليمن، وتنفيذ الهجمات الإرهابية على الأعيان المدنية في السعودية».

وأكد أن ميليشيات الحوثي تمر بمأزق كبير بعد فشلها في تنفيذ المهمة الموكلة إليها، والاستنزاف اليومي لعناصرها وعتادها في مختلف جبهات مأرب، في ظل حالة الجمود التي يمر بها الملف التفاوضي الإيراني، مشيرا إلى أن طهران تمنع الميليشيات من وقف تصعيدها أو الإذعان لدعوات التهدئة، كي لا يؤثر ذلك على موقفها التفاوضي.

وطالب الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بمواقف صارمة إزاء دور إيران الخبيث في اليمن، ودفع ميليشيات الحوثي للتصعيد وإشعال فتيل المواجهات في جبهات مأرب.

وفي جبهة الجوف، أسقطت قوات الجيش اليمني طائرة حوثية مفخخة في جبهة النضود شرقي مدينة الحزم، وأكد قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي، أن قوات الجيش ورجال القبائل أصبحوا على مشارف مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف عقب تحرير منطقة الجدافر الاستراتيجية بالكامل.

وأوضح أن الجيش تمكن خلال اليومين الماضيين من دحر الميليشيات المدعومة إيرانيا من (الجدافر) بالكامل في ظل انهيار ميليشيات الحوثي جراء خسائرها الكبيرة جدا في الأرواح والعتاد، وأن معسكر اللبنات الاستراتيجي أصبح خلف قوات الجيش بعد أن تقدمت شمالا وأصبحت موازية لمنطقة اللبنات العليا، مضيفا أنه «بعد هذا التقدم الملحوظ باتت قوات الجيش على مشارف مدينة الحزم».

وتخوض قوات الجيش معارك عنيفة مع جماعة الحوثي في الجوف دفعت لسقوط مواقع جديدة بيد قوات الجيش الوطني، وفي الضالع تمكنت قوات مشتركة في محور الضالع من صد وإفشال هجوم شنه مسلحون من جماعة الحوثي في قطاع صبيرة-الجب.

من جهتها، حذرت وزارة الصحة اليمنية من انتشار موجة جديدة من فيروس كورونا، بعد تزايد تسجيل الإصابات في عدد من المحافظات خلال الأيام الماضية، ووجهت الوزارة، المستشفيات برفع الجاهزية للاستعداد لمواجهة موجة ثانية محتملة من فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات لمنع انتشاره وذلك بعد تزايد عدد الإصابات المسجلة.

مشاهدات يمنية

1 ميليشيات الحوثي تطالب القبائل اليمنية بالمزيد من أبنائها لرفد جبهات القتال.

2 قوات الجيش تنفذ عملية عسكرية على مواقع ميليشيات الحوثي شرق مدينة تعز.

3 مستشار الرئيس اليمني ووزير الخارجية الأسبق عبدالملك المخلافي: المشروع الإيراني إلى زوال.

4 رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك: مأرب لا تدافع عن نفسها فقط، وإنما عن اليمن كاملا.