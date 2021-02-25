شكرا لقرائتكم خبر وزيرة خارجية السودان: لن نفرط في شبر من أرضنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي على موقف السودان المجمع عليه من كل مؤسسات الحكومة الانتقالية بألا تفريط في سيادة، وحدود السودان.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) أمس عن مريم الصادق قولها، خلال لقائها مع رابطة سفراء السودان «إنه لن يتم التنازل عن شبر واحد من أرض الأجداد».

وأشارت إلى سعي وزارتها لبناء سياسة خارجية تخرج البلاد من العزلة الخارجية والملاحقة إلي إقامة علاقات متكافئة مع الجوار والعمق الأفريقي والمجتمع الدولي.

ولفتت الوزير السودانية إلى أن كثيرا من صلاحيات وزارة الخارجية كانت قد سلبت في العهود الشمولية، وسادت ما تسمى بالدبلوماسية الرسالية، والدبلوماسية الرئاسية، على عكس ما كان يحدث في النظم الديمقراطية التي أعطت وزارة الخارجية وضعا رياديا متقدما.

وأكدت أن مهمتها في الوزارة هي استعادة الدبلوماسية السودانية، بتقاليدها الراسخة، وكواجهة مشرفة للبلاد وقيمِها وتنوعها، مشددة على انتقال سياسة السودان الخارجية من العزلة والملاحقة الى رحاب التكافؤ والكرامة والانفتاح.

وبدأت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصـادق أمس زيارة رسمية إلى دولة جنوب السودان، حيث تجري مباحثات حول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى بحث تنفيذ اتفاقية السلام والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.