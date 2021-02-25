البيت الأبيض: علاقتنا مع السعودية عميقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لديها علاقة منذ زمن طويل مع السعودية. وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، «عندما تتعرض المملكة العربية السعودية لهجوم سندافع عنها». وأضافت «إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتصل بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال فترة وجيزة». وأضافت «إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتصل بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال فترة وجيزة». وكان بايدن أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي مواصلة دعم السعودية في الدفاع عن سيادتها وأراضيها من تهديدات ميليشيات تدعمها طهران.

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