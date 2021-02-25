18 قتيلا جراء هجمات مسلحة في نيجيريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل 18 شخصا في محافظة كادونا شمال نيجيريا إثر هجمات نفذها مسلحون مجهولون.

وأفاد مفوض الأمن الداخلي والشؤون الداخلية بمحافظة كادونا صموئيل أروان في بيان له أمس بأن «مسلحين مجهولي الهوية، نفذوا هجمات في مناطق إيغابي، وتشيكون، وبوروكو»، مشيرا إلى أن الهجمات أسفرت عن إصابة واختطاف عدد كبير من المدنيين، وإشعال النيران بعدد من المنازل.

وأوضح أنه تم الدفع بعدد من قوات الأمن للمنطقة، وبدء عملية أمنية لملاحقة الجناة وضبطهم.