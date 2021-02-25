برلماني تركي يتعهد بفضح إردوغان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعهد البرلماني التركي عمر فاروق جرجرلي أوغلو بفضح خروقات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وعلق جرجلي لقناة (العربية) بعدما قضت محكمة الاستئناف العليا بتركيا، في حكم نهائي بسجنه لمدة عامين و6 أشهر بتهمة (الترويج لمنظمة إرهابية)، في تأييد للحكم الذي سبق أن صدر بحقه عام 2018، وقال «إن الحكم تجاهل حصانته البرلمانية وجاء انتقاما منه، على خلفيه تصريحاته التي انتقد فيها العملية العسكرية التي شنها الجيش التركي بمنطقة غارة شمالي العراق، وأودت بحياة 13 جنديا»، متوعدا بمواصلة كشف انتهاكات حقوق الإنسان في بلاده، وفضح خروقات الحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وشدد على أن الحكم سياسي في المقام الأول، ويعد مؤشرا جديدا على استمرار الانتهاكات بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن القضية التي أدين فيها بدعم الإرهاب كانت بناء على تغريدات له نشرها على موقعي تويتر وفيس بوك في عام 2016، واعتبرتها السلطات التركية داعمة لحزب العمال الكردستاني، المصنف إرهابيا في البلاد.

وتم فتح تحقيق ضد جرجرلي أوغلو هذا الأسبوع بعد أن قال على تويتر «إن الأتراك الذين قتلهم حزب العمال الكردستاني كان ممكنا أن توهب لهم الحياة لو أن الحكومة بذلت جهودا لإنقاذ أرواحهم»، ومنذ عام 1984 يشن حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية، تمردا في جنوب شرق تركيا الذي تسكنه أغلبية كردية.

ولقي أكثر من 40 ألفا حتفهم في الصراع، وفي الآونة الأخيرة ركزت تركيا قتالها ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، حيث معقل الحزب في جبال قنديل.

وفي العام الماضي تم إسقاط عضوية البرلمان عن اثنين من أعضاء الحزب، وهو ثالث أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان، بعد أن صار حكمان صادران ضدهما نهائيين.