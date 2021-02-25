رئيس وزراء المجر: نواجه «أصعب» أسبوعين من جائحة كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الخميس، إن بلاده تواجه أصعب أسبوعين في مواجهتها لوباء فيروس كورونا المستجد.

وأضاف، في مقطع مصور نشر عبر فيسبوك بعد لقاء مع خبراء الفيروسات، أن المستشفيات سوف تتعرض لضغط «غير مسبوق» جراء زيادة حالات الإصابة بمرض كوفيد-19، خلال الموجة الثالثة من تفشي الجائحة.

وأكد أوربان «نحن بحاجة لكل طبيب وكل ممرضة وكل جهاز تنفس».

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المجر تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بمرض كوفيد-19 على مدى أكثر من شهرين، ما دفع الحكومة إلى تمديد قيود كورونا، بما في ذلك حظر تجول وغلق بعض الشركات والمحال، مثل المطاعم حتى 15 مارس المقبل.

وسجلت المجر، حتى الآن، 410 آلاف و129 إصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19. ووصلت الوفيات إلى 14 ألفاً و552 جراء الإصابة بكورونا.

هذه الزيادة الكبيرة في الإصابات بالفيروس دفعت المجر إلى الموافقة على استخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته شركة «سينوفارم» الصينية.

ووفقاً لكبيرة المسؤولين الطبيين سيسيليا مولر، فإنه سيتم خلال الأيام السبعة المقبلة تطعيم 275 ألف شخص باللقاح، الذي لم تتم الموافقة عليه في الاتحاد الأوروبي.

وباتت المجر أول دولة في الاتحاد الأوروبي تبدأ توزيع هذا اللقاح.