شكرا لقرائتكم خبر عن بلغاريا : يجب إصدار جوازات سفر كورونا لتسهيل السفر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرح رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف اليوم الخميس، قضية إصدار جوازات سفر التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) لتسهيل إجراءات السفر وذلك قبل انطلاق محادثات القمة بين قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ .27

وقال بوريسوف، مرددا دعوات الدول الأخرى ذات التوجه السياحي لإصدار مثل هذه الجوازات كوسيلة لتخفيف إجراءات السفر" يجب أن يكون هناك جواز سفر إلكتروني أو أخضر اللون لجميع المواطنين الأوروبيين الذين تم تطعيمهم ضد كوفيد - 19 أو أؤلئك الذين تعافوا منه ".

وأضاف: " لقد نسقنا هذا الاقتراح مع المستشار النمساوي زباستيان كورتس, وكذلك مع زملاء يونانيين وزملاء آخرين في مجلس الاتحاد الأوروبي" ودعا في الوقت ذاته أيضا صانعي اللقاحات إلى احترام عقودهم مع المفوضية الأوروبية، حتى لا يعرضوا للخطر خطط التطعيم للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي .

ولم تتلق بلغاريا حتى الآن سوى 40 في المئة من الجرعات التي طلبتها من استرازينيكا، حسبما أفاد وزير الصحة كوستادين أنجيلوف، الأمر الذي سبب ارتباكاً في جدول التطعيم في البلاد على حد قوله.