شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: إصابات كورونا تواصل الارتفاع بإجمالي 28.3 مليون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% بالمقارنة بنفس التوقيت أمس، لتصل إلى 28.3 مليون إصابة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتعد هذه الزيادة في الإصابات على مستوى البلاد بنفس متوسط الزيادة اليومية المسجلة الأسبوع الماضي، بواقع 0.3% .

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة، بواقع 3.55 مليون إصابة، وبزيادة تبلغ 0.2% بالمقارنة بنفس التوقيت أمس.

وشهدت ولاية كونيكتيكت زيادة بنسبة 0.5% في عدد الإصابات، مقارنة بنفس التوقيت أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 278 ألفا و184 إصابة.