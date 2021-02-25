شكرا لقرائتكم خبر عن 4 إصابات جراء انفجار غرب باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب أربعة أشخاص على الأقل بجروح متفاوتة جراء انفجار وقع اليوم في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضحت مصادر أمنية باكستانية أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون على جانب الطريق في بلدة خضدار بإقليم بلوشستان، وتم تفجيرها بالتحكم عن بُعد أثناء مرور سيارة بالقرب منها مما أدى إلى تضرر السيارة وإصابة الأشخاص الأربعة الذين كانوا يستقلونها.

وأضافت أن السيارة كانت تابعة لشركة محلية تعمل على مشروع في تلك البلدة، مشيرة إلى أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، ولم تعلن أي جهة المسؤولية.