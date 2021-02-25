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العراق يفرض غرامات مالية على مخالفي إجراءات كورونا

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الدمام - شريف احمد - اتخذت الحكومة العراقية عدة إجراءات وقائية لمنع تزايد الإصابات بفيروس كورونا من بينها منع تنقل المواطنين بين المحافظات, باستثناء الحالات الإنسانية وموظفي الدولة الذين تضطرهم ظروف عملهم إلى التنقل بين المحافظات.

وخولت الحكومة الجهات الرقابية في وزارة الصحة صلاحية استيفاء مبالغ الغرامات المفروضة على المخالفين للإجراءات الوقائية.

وحثت على التباعد البدني ومنع الاختلاط بين الناس، والالتزام بالإجراءات التي تمنع التجمعات البشرية بأشكالها كافة،

وتأتي هذه التدابير على خلفية ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس"كورونا" في العراق في الآونة الأخيرة .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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