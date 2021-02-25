قيادات أمنية رفيعة تبارك مليارية السومرية: استحقاق لقناة الشعب

وأعرب نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري، عن "تهانيه ومباركته للسومرية وكوادرها على كسر حاجز المليار".

وأضاف الشمري لـ الخليج 365 "هذا استحقاق مبارك لقناة الشعب".

بدوره، بارك قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم بهجت، النجاح الملياري السومري.



وقال بهجت لـ الخليج 365، إن "دل ذلك النجاح على شيء فإنما يدل على مهنية قناة السومرية ومواكبتها للأحداث بصورة مهنية وحيادية".

وكسرت قناة "السومرية" الفضائية اليوم الخميس، حاجز المليار مشاهدة على منصة يوتيوب لتصبح أول قناة عراقية تحقق هذا النجاح.

