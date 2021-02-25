انت الان تتابع خبر قيادات أمنية رفيعة تبارك مليارية السومرية: استحقاق لقناة الشعب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - باركت قيادات أمنية رفيعة، اليوم الخميس، كسر قناة السومرية حاجز المليار مشاهدة على منصة يوتيوب.
وأعرب نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري، عن "تهانيه ومباركته للسومرية وكوادرها على كسر حاجز المليار".
بدوره، بارك قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم بهجت، النجاح الملياري السومري.
وقال بهجت لـ الخليج 365، إن "دل ذلك النجاح على شيء فإنما يدل على مهنية قناة السومرية ومواكبتها للأحداث بصورة مهنية وحيادية".
وكسرت قناة "السومرية" الفضائية اليوم الخميس، حاجز المليار مشاهدة على منصة يوتيوب لتصبح أول قناة عراقية تحقق هذا النجاح.
وأضاف الشمري لـ الخليج 365 "هذا استحقاق مبارك لقناة الشعب".
بدوره، بارك قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم بهجت، النجاح الملياري السومري.
وقال بهجت لـ الخليج 365، إن "دل ذلك النجاح على شيء فإنما يدل على مهنية قناة السومرية ومواكبتها للأحداث بصورة مهنية وحيادية".
وكسرت قناة "السومرية" الفضائية اليوم الخميس، حاجز المليار مشاهدة على منصة يوتيوب لتصبح أول قناة عراقية تحقق هذا النجاح.