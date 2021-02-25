الحلبوسي ووفد كردي يبحثان الموازنة ومتطلبات الانتخابات

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ووفد كردي، الخميس، موازنة 2021 ومتطلبات الانتخابات المقبلة.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، إن "رئيس مجلس النواب استقبل، اليوم الخميس، وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري، وناقش اللقاء موضوع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، وأهمية استمرار الحوار من أجل الإسراع في حسمها بالشكل الذي يحقق العدالة الاجتماعية ووفقا للدستور".



كما جرى خلال اللقاء، وفقاً للبيان "التباحث حول موضوع الاستعداد وإكمال المتطلبات للانتخابات المبكرة المقبلة".