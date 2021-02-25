انت الان تتابع خبر زحامات مرورية خانقة تستبق دخول حظر التجوال في بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - باشرت القوات الأمنية، مساء الخميس، بنشر مفارزها تمهيداً لتطبيق حظر التجوال الشامل في بغداد، ما أدى إلى حدوث خناقات مرورية.
وقال مراسل الخليج 365، إن "شوارع العاصمة بغداد شهدت زخماً مرورياً كثيفاً تزامن مع مباشرة القوات الأمنية بنشر مفارزها في المناطق والطرق السريعة، وتشديد الإجراءات في مداخل المناطق".
هذا وتستعد العاصمة لدخول حظر التجوال الشامل حيز التطبيق، والذي يبدأ الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس، على أن ينتهي يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة الخامسة فجراً.
هذا وتستعد العاصمة لدخول حظر التجوال الشامل حيز التطبيق، والذي يبدأ الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس، على أن ينتهي يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة الخامسة فجراً.