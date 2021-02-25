زحامات مرورية خانقة تستبق دخول حظر التجوال في بغداد

وقال مراسل الخليج 365، إن "شوارع العاصمة بغداد شهدت زخماً مرورياً كثيفاً تزامن مع مباشرة القوات الأمنية بنشر مفارزها في المناطق والطرق السريعة، وتشديد الإجراءات في مداخل المناطق".

هذا وتستعد العاصمة لدخول حظر التجوال الشامل حيز التطبيق، والذي يبدأ الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس، على أن ينتهي يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة الخامسة فجراً.

