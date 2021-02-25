انت الان تتابع خبر كورونا والعالم.. حصيلة جديدة لضحايا الفايروس والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أظهر أحدث إحصاء لوكالة "رويترز"، أن أكثر من 112 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا حول العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الجائحة إلى مليونين وأكثر من 590 ألف حالة.
وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس، بلغ إجمالي وفيات الفيروس حول العالم، مليونين و508 آلاف و913.
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة بلدان العالم في وفيات كورونا، بـ518 ألفاً و363 وفاة، تليها البرازيل بـ250 ألفاً و79، ثم المكسيك بـ182 ألفاً و815.