الارشيف / اخبار العالم

الحظر الصحي يجمد نشاطات بناء الاجسام في العراق

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الحظر الصحي يجمد نشاطات بناء الاجسام في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2021-02-25 | 17:13

الحظر الصحي يجمد نشاطات بناء الاجسام في العراق

150 مشاهدة

يواجه الاتحاد العراقي لبناء الاجسام، صعوبات كثيرة بتوقف نشاطه الرياضي بسب اجراءات حظر التجوال الصحي في البلاد.
وقال المنسق الاعلامي لاتحاد بناء الاجسام هشام الواني في حديث للسومرية نيوز، إن "اتحاد بناء الاجسام، طلب استثناء نشاطات الاتحاد من اجراءات حظر التجوال مقابل تطبيق الاجراءات الوقائية".
واوضح أن "طلب الاتحاد قوبل بالرفض بالرغم من التعهدات والضمانات التي قدمناها"، مبيناً أن "بطولة الصالات الاهلية الاولى ستقام فور انتهاء حظر التجوال مباشرة".

وفيما يخص بطولة الكلاسيك والفيزك، قال الواني، إن "البطولة ستنطلق في نهاية شهر اذار المقبل بموعدها المثبت مسبقاً وسننتظر وضع حظر التجوال قبل اصدار أي قرار بهذا الشان".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا