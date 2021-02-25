مقتل 11 إرهابياً في ضربات لجيش بوركينا فاسو شمال البلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت القوات المسلحة في بوركينا فاسو، الخميس، قتل 11 "إرهابيا" خلال عملية في شمال البلاد الذي يواجه هجمات جهادية متصاعدة.

وذكر الجيش، في بيان، أن العملية البرية والجوية بدأت "في غابة بانغاو وفي مناطق تسماكات وفوركوسو وبيدي بإقليم أودالان يومي 23 و24 فبراير/شباط".



وتابع: "الحصيلة تم تحييد 11 ارهابيا واعتقال آخر"، مضيفا أنه لم تقع خسائر في صفوف العسكريين.

كما صادر الجيش أسلحة وذخائر ومعدات نقل واتصالات، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف أنه "في أعقاب الهجمات المتكررة الأخيرة ضد السكان المدنيين في ولاية أودلان، خططت القوات المسلحة الوطنية ونفذت عمليات بحث للعثور على الإرهابيين وتأمين السكان".

و قُتل 9مدنيين وأصيب تسعة آخرون في هجوم على قافلة من المركبات كانت تعبر ولاية أودلان في 18 فبراير/شباط.

وقتلت امرأتان في انفجار قنبلة بدائية الصنع في اقليم ياغا الثلاثاء.

وتتصدى بوركينا فاسو، وهي واحدة من أفقر دول العالم، لتمرد جهادي بدأ في مالي المجاورة عام 2012 وامتد إلى أراضيها عام 2015.

وأسفرت الاضطرابات عن مقتل أكثر من 1200 شخص وفرار مليون آخرين من ديارهم.