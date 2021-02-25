البرلمان الأسترالي يقر قانوناً يجبر فيس بوك وجوجل على الدفع مقابل الأخبار الإلكترونية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أقر المشرعون الأستراليون قانوناً هو "الأول في العالم" حول الأخبار الإلكترونية، يتطلب من شركتي فيس بوك وجوجل التفاوض مع الناشرين على الدفع مقابل المحتوى الإخباري، حسب وزير الخزانة جوش فرايدنبرغ اليوم الخميس.



ووافق البرلمان بمجلسيه على مشروع قانون معدل لوسائل الإعلام للامتثال لاتفاق في الأسبوع بين فيس بوك والحكومة.

وقال فرايدنبرغ: "سيضمن القانون حصول شركات الإعلام الإخباري على أجر عادل مقابل محتواها، ما يساعد على استدامة صحافة المصلحة العامة في أستراليا".

ومنعت فيس بوك الأستراليين في الأسبوع الماضي من مشاهدة ومشاركة المقالات الإخبارية على منصتها، رداً على القواعد الجديدة التي تتطلب من عملاق وسائل التواصل الاجتماعي الدفع للوسائل الإخبارية مقابل محتواها.

وتقول فيس بوك إنه لا هناك حاجة للقواعد الجديدة، حيث يستفيد الناشرون من الترتيب الحالي، إذ يتلقى المستخدمون تدفقاً ثابتاً من المنشورات، بما في ذلك المقالات من مزودي الأخبار.

وذكرت فيس بوك أن هناك "سوء فهم أساسي للعلاقة بين فيس بوك وناشري الأخبار".

وقالت أيضا إنها استثمرت 600 مليون دولار منذ 2018 لدعم صناعة الأخبار، وأنها تخطط لإنفاق مليار دولار إضافي على الأقل في السنوات الثلاث المقبلة.