شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين أول دولة تقر لقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - المنامة-رويترز

قالت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين، الخميس، إن المملكة أقرت الاستخدام الطارئ للقاح شركة «جونسون أند جونسون» المضاد لـ«كوفيد-19» والذي يمنح على جرعة واحدة، لتصبح أول دولة في العالم تقوم بذلك.

وتوفر البحرين للمواطنين والمقيمين، مجاناً، أربعة أنواع من اللقاحات هي لقاح «فايزر/بيونتيك» ولقاح شركة «سينوفارم» الصينية، ولقاح «أكسفورد/أسترازينيكا» ولقاح «سبوتنيك» في الروسي.