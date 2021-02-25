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البحرين أول دولة تقر لقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لـ«كورونا»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - المنامة-رويترز

قالت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين، الخميس، إن المملكة أقرت الاستخدام الطارئ للقاح شركة «جونسون أند جونسون» المضاد لـ«كوفيد-19» والذي يمنح على جرعة واحدة، لتصبح أول دولة في العالم تقوم بذلك.
وتوفر البحرين للمواطنين والمقيمين، مجاناً، أربعة أنواع من اللقاحات هي لقاح «فايزر/بيونتيك» ولقاح شركة «سينوفارم» الصينية، ولقاح «أكسفورد/أسترازينيكا» ولقاح «سبوتنيك» في الروسي.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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