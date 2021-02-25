شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى ومفقودون إثر انهيار منجم ذهب في إندونيسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جاكرتا - أ ف ب

قتل ستة أشخاص في انهيار منجم ذهب غير مرخص في إندونيسيا، فيما يبحث رجال الإنقاذ، الخميس، عن شخص واحد على الأقل، لا يزال مفقوداً.

وأدى انهيار أرضي، مساء الأربعاء، إلى دفن الموقع النائي في منطقة باريجي موتونج بجزيرة سولاويزي، حيث لقي خمس نساء ورجل مصرعهم، بينما تم انتشال 16 ناجياً من تحت الأنقاض.

وقالت السلطات إن شخصاً واحداً على الأقل ما زال في عداد المفقودين.

وتعد المناجم غير المرخصة شائعة في الأرخبيل الواقع بجنوب شرق آسيا الغني بالمعادن، ويشهد حوادث متكررة.

وفي العام الماضي، لقي 11 عاملاً حتفهم في سومطرة بعد انهيار أرضي إثر هطول أمطار غزيرة، كما قتل تسعة أشخاص آخرون في انهيار أرضي في منجم ذهب مهجور بالجزيرة.

وفي عام 2019، دفن ما لا يقل عن 16 شخصاً أحياء عندما انهار منجم في شمال سولاويزي.