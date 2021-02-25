شكرا لقرائتكم خبر عن إحراق منزل مراسل إذاعة فرنسية في نيامي بالنيجر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيامي - أ ف ب

قام مجهولون بتخريب منزل مراسل إذاعة فرنسا الدولية في النيجر وإحراقه جزئياً، الخميس في العاصمة نيامي.

وخرج مراسل «إذاعة فرنسا الدولية» (ار اف إي) في النيجر موسى كاكا سالماً من الهجوم، وأكد في تصريح صحفي أن المهاجمين «كسروا كل شيء وأضرموا النار».

وقع الهجوم على منزل موسى كاكا في سياق سياسي متوتر بعد الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد، وأعلنت المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات الثلاثاء فوز مرشح الحكم محمد بازوم فيها بنسبة 55,7% من الأصوات أمام المعارض ماهاماني عثمان الذي طعن بالنتائج، وأعلن فوزه بنسبة 50,3% من الأصوات.

ومنذ ذلك الحين، اندلعت اضطرابات في نيامي ومدن أخرى، حيث نزل المتظاهرون إلى الشوارع وهاجموا الشرطة التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

كما اعتُقل كثيرون الأربعاء، بينهم رئيس أركان القوات المسلحة السابق موموني بوريمة المتهم بأنه يقف وراء الاضطرابات التي اندلعت أثناء إعلان النتائج، بحسب مصدر أمني رفيع المستوى.

وقال المدعي العام مامان سايابو عيسى عبر التلفزيون العام مساء الأربعاء، إن «عدة أشخاص» اعتقلوا، وهناك آخرون مطلوبون، دون مزيد من التفاصيل.

وأضاف أن قوات الدفاع «انتظمت لإعادة فرض النظام بعد أعمال التخريب» منذ مساء الثلاثاء.

وتواجه النيجر، البلد الفقير الواقع في منطقة الساحل والصحراء، العديد من التحديات، بما في ذلك الهجمات التي تشنها جماعات متطرفة على أراضيها.