شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات بريطانية على قائد جيش ميانمار لدوره في الانقلاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - أ ف ب

أعلنت بريطانيا الخميس فرض عقوبات على ستة مسؤولين من المجموعة العسكرية في ميانمار، بينهم قائد الجيش مين أونغ هلاينغ، لدورهم في الانقلاب العسكري الذي نُفّذ في الأول من شباط/فبراير.

ويُضاف العسكريون الستة الذين باتوا ممنوعين من دخول الأراضي البريطانية وإبرام أعمال تجارية مع شركات بريطانية، إلى 19 مسؤولاً آخر سبق أن فرضت الحكومة البريطانية عليهم عقوبات بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وقالت الحكومة في بيان إنها تريد بذلك إيصال «رسالة واضحة للنظام في ميانمار».

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شركة فيسبوك أنها حظرت على جيش ميانمار استخدام موقعها وتطبيق إنستجرام بأثر فوري مع استمرار المظاهرات الحاشدة منذ أسابيع في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بعد استيلاء الجيش على السلطة.

وقالت الشركة في مدونة إن «الأحداث منذ انقلاب الأول من فبراير، ومنها العنف الدامي، عجلت بضرورة هذا الحظر. نعتقد أن مخاطر السماح لتاتماداو (جيش ميانمار) باستخدام فيسبوك وإنستجرام، كبيرة للغاية».