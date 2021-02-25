شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية مليحة توزع ألفي شتلة من الأشجار المحلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مليحة: ”الخليج 365”

قامت بلدية مليحة، تزامناً مع أسبوع التشجير 41 لعام 2021، تحت شعار (معاً فلنزرع الإمارات )، بتوزيع ألفي شتلة من الأشجار المحلية «الغاف، والسمر، والسدر» على منازل المواطنين بالأحياء السكنية.

وقال مصبح سيف عوض الكتبي مدير البلدية إن توزيع الأشجار المحلية على المنازل جاء من منطلق حث الجمهور على الزراعة وزيادة الرقعة الزراعية بالمنطقة تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة، كما تم زراعة أشجار السدر والغاف في محمية جبل مليحة بمشاركة موظفي البلدية.

وأكد الكتبي أن زراعة الأشجار المحلية في الأحياء السكنية، سيفضي على المدينة قيماً جمالية، بما توفره من فوائد اجتماعية وبيئية عدة، أهمها تحسين نوعية الهواء، وحفظ التنوع البيولوجي.