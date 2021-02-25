كلباء يكسب «ديربي» الساحل الشرقي بالثلاثة

الفجيرة: نزار جعفر

استعاد اتحاد كلباء لغة الانتصارات التي غابت عنه في الجولات الماضية بالفوز 3-صفر الذي انتزعه من معقل الذئاب خلال اللقاء «الديربي» الذي جمعهما على ملعب الفجيرة ضمن مواجهات الأسبوع الـ18 لدوري الخليج العربي.

وبهذا الفوز الذي يعد السابع لـ«النمور» في المسابقة يرفع الفريق رصيده إلى 26 نقطة في المركز التاسع محققاً أفضل حصاد له في دوري المحترفين، فيما تواصلت معاناة الفريق الفجراوي رغم التغييرات الفنية التي قام بها مؤخراً، وتوقف رصيده عند عشر نقاط في المركز الثاني عشر.

انتهى شوط المباراة الأول بتقدم اتحاد كلباء بهدف وحيد في ظل أداء حذر من الفريقين، وسط أفضلية نسبية للاعبي الفجيرة عبر بعض المبادرات الهجومية عن طريق الثنائي فراس بالعربي، والسويدي صامويل، قبل أن يغادر الأخير الملعب بعد مرور 27 دقيقة بسبب الإصابة، ويحل مكانه علي عيد، وكاد التونسي بالعربي أن يفتتح التسجيل من ضربة حرة مباشرة تصدى لها الحارس جمال عبدالله بفدائية.

وفي المقابل اعتمد كلباء على التنظيم الدفاعي والارتداد المعاكس، وعندما كان الشوط الأول يقترب من لفظ أنفاسه الأخيرة أعلن الحكم عن ركلة جزاء للفريق الكلباوي بعد تدخل تقنية «فار» من كرة السويسري مارياني التي لامست يد المدافع عبدالله سعيد، انبرى لها التوجولي مالابا محرزاً هدف التقدم لكلباء عند الدقيقة 47.

وفاجأ اتحاد كلباء أصحاب الأرض بهدف ثان مع انطلاقة الحصة الثانية في الدقيقة 52 بقدم المدافع محمد سبيل مستغلاً الكرة الثابتة التي نفذها المبدع دافيد مارياني، ليجد الفجيرة نفسه في وضع حرج ويدفع مدربه التونسي البياوي باللاعبين سالم سيف والبرازيلي أوليفيرا لزيادة الفاعلية الهجومية ومحاولة العودة للمباراة، إلا أن التسرع عند اللمسة الأخيرة بجانب التغطية الدفاعية المحكمة من الفريق الكلباوي جعل الكرات الفجراوية تضل طريقها للشباك، أبرزها رأسية النيجيري موفتاو أولابي التي وقف لها القائم الأيسر بالمرصاد، قبل أن يطلق القناص بنبيل مالابا رصاصة الرحمة عبر الهدف الثالث، والثاني له في المباراة، عند الدقيقة 84 لتنتهي المباراة بفوز كلباء بثلاثية نظيفة.

أدار المباراة الحكم محمد عبيد خادم، وعاونه على الخطوط جاسم عبدالله وصلاح سالم ويوسف الشمالي حكماً رابعاً، وبدر البدري مقيّم الحكام وناصر الحمادي مراقب المباراة.