السودان يلمح لانفتاحه على إجراء مباحثات حول النزاع الحدودي مع إثيوبيا



محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم-(د ب أ):

قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، إن بلادها ستعمل مع وسطاء إقليميين لحل نزاع حدودي مع إثيوبيا، بما قد يخفف من حدة نزاع، يضع الدولتين الأفريقيتين على حافة صراع.

وقالت مريم في تصريحات للصحفيين، ونقلتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، خلال زيارة لجارتها جنوب السودان، إننا "منفتحون على إجراء مباحثات بشأن قضايا تتعلق بالأراضي". وقالت إننا "في حاجة للتعاون وعلاقات طيبة مع إثيوبيا".

وقالت مريم المهدي إن السودان "سيعمل في المستقبل القريب" مع الهيئة الحكومية للتنمية "إيجاد" وهي تجمع لدول شرق أفريقيا.

وتوترت العلاقات بين إثيوبيا والسودان منذ اندلاع الحرب في إقليم تيجراي شمال إثيوبيا في نوفمبر الماضي.

ويضغط مسؤولون في إقليم أمهرة العرقي بإثيوبيا على الحكومة للسيطرة على أراض يطالب السودان بالسيادة عليها استنادا لمعاهدات استعمارية. واندلعت اشتباكات دموية في الفشقة، وهي منطقة زراعية خصبة ممتدة على الحدود بين البلدين.