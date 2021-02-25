الإمارات توقع صفقات عسكرية بـ 7ر5 مليار دولار بمعرض الدفاع الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي- (د ب أ):

أعلنت القوات المسلحة الإماراتية اليوم الخميس أنها وقعت صفقات عسكرية خلال أيام معرض الدفاع الدولي "آيدكس" بقيمة 20 مليارا و957 مليون درهم (نحو 7ر5 مليار دولار).

واختتمت اليوم فعاليات المعرض، الذي شهد في يومه الأخير توقيع القوات المسلحة الإماراتية 20 صفقة عسكرية بقيمة 2ر904 مليون درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم) بواقع 15 صفقة محلية وخمس صفقات عالمية.



وقال رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض اللواء الركن فارس المزروعي: "شهدنا هذا العام انعقاد دورة استثنائية من معرض (آيدكس)، نجحت بترسيخ مكانته كمنصة متكاملة استقطبت العالم رغم الظروف والتحديات التي فرضتها جائحة كوفيد – 19".



واعتبر المزروعي أن "الحدث شكل منعطفا جديدا ينبئ بعودة نشاط قطاع سياحة الأعمال في الإمارات، ومواصلة دعم قطاع الصناعات الدفاعية الوطني، وتعزيز تنافسية الإمارات بمنتجات وطنية تغطي احتياجات الدولة، وتصل إلى أسواق جديدة".

وانطلقت فعاليات المعرض يوم الأحد الماضي بأبوظبي بمشاركة 900 عارض من 60 دولة.