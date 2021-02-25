البحرين أول دولة تقر استخدام لقاح «جونسون آند جونسون» ضد كورونا

عربي ودولي

ع+ ع-

وافقت البحرين، اليوم الخميس، على الاستخدام الطارئ للقاح الذي تنتجه شركة "جونسن آند جونسون" ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) عن الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية قولها إنه "تم إجراء دراسة متعمقة لكافة الوثائق التي قدمتها الشركة، والتي شملت نتائج دراسة المناعة".

وباتت البحرين أول دولة في العالم توافق على استخدام لقاح شركة "جونسن آند جونسون" المسمى "جانسين" .

وأضافت الجلاهمة "قامت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، بمشاركة لجنة الأبحاث السريرية بالهيئة ولجنة التطعيمات بوزارة الصحة، بدراسة كافة الوثائق المتعلقة بالدراسة السريرية للقاح وذلك على ضوء المعلومات التي وفرتها الشركة حول نتائج الدراسات على اللقاح والتي أجريت في عدة بلدان ونتائج المناعة".

وبات هذا اللقاح، الذي يؤخذ على شكل جرعة واحدة، خامس لقاح يصرح به في مملكة البحرين للاستخدام الطارئ.

وسبق أن وافقت البحرين على استخدام لقاحات: "فايزر-بيونتك" و"سينوفارم" و"أكسفورد-أسترازينيكا" و"سبوتنيك في".