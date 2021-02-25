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تأكيد بحريني إسرائيلي على أهمية مشاركة دول المنطقة في أي حوار بشأن نووي إيران

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 15:43
مفاعل نووي إيراني "أرشيفية"
عربي ودولي

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم الخميس، على أهمية مشاركة دول المنطقة في أية مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني.
ووفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا) فقد تم خلال الاتصال التأكيد على «أهمية مشاركة دول المنطقة في أية مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني وعلى أن تشمل هذه المفاوضات مواضيع أوسع، لما لذلك من دور مهم في ترسيخ أسس الأمن والاستقرار بالمنطقة».
وتم خلال الاتصال بحث فرص الاستثمار المشترك في المجال الطبي، بما يسهم في رفد وتطوير القطاع الصحي في البلدين.
كما جرى استعراض مجالات التعاون الثنائي وعدد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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