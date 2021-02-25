رئيس وزراء أرمينيا يندد بـ«محاولة الانقلاب» ويقيل رئيس أركان الجيش

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حذر رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، اليوم الخميس، من محاولة انقلاب عسكري ضده، وذلك بعدما طالبت القوات المسلحة في بيان باستقالته هو والحكومة.

ويواجه باشينيان احتجاجات ودعوات إلى الاستقالة بعد الصراع الدامي الذي استمر ستة أسابيع بين أذربيجان والقوات المنحدرة من أصل أرميني في إقليم ناجورو قرة باغ العام الماضي.

ورفض باشينيان التنحي.

ودعا أنصاره، اليوم الخميس، إلى التجمع في وسط العاصمة يريفان دعماً له، ولجأ إلى فيسبوك لإلقاء خطاب إلى الأمة في بث مباشر.

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أنه أقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

ولم يتضح ما إذا كان الجيش مستعداً لاستخدام القوة لدعم البيان الذي أصدره، أو أن مطالبته باستقالة رئيس الوزراء كانت مجرد دعوة شفوية.



