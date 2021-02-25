رشيد الوالي يقود كوكبة من الفنانين في ستكوم رمضاني

جدة - عبدالحي حسين - يخوض الفنان رشيد الوالي تجربة جديدة في الإخراج، إذ يشرف على سلسلة فكاهية “ستكوم” تعرض في رمضان المقبل على القناة الثانية.

ووفق بلاغ، توصل به “اليوم 24″، فإن الستكوم المرتقب من إنتاج شركة عليان لصاحبها، نبيل عيوش، ووقع فيها الاختيار على رشيد الوالي ليكون قائد السفينة.

ويجمع الستكوم توليفة من الفنانين، منهم نسرين الراضي، وهيثم مفتاح، وحمزة الفيلالي، وأيوب إدري، والسعدية أزكون، الذين يقودهم رشيد الوالي، الذي لم يسبق له الإشراف على إخراج ستكوم من قبل، إذ اقتصرت تجاربه الإخراجية على نوعيات أخرى من الأعمال الفنية.

ويحمل الستكوم الرمضاني اسم “القيسارية”، ومن المفترض أن تدور أحداث قصصه في مدينة أكادير، غير أن التصوير يعتمد على بناء ديكور يوحي بذلك، تم تشيده في قلب استوديو في مدينة الدارالبيضاء.