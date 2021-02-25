بقيمة 37 مليار سنتيم.. شركة فرنسية تفوز بصفقة جديدة لإنشاء خطين جديدين ل”طرام” الدار البيضاء

جدة - عبدالحي حسين - نجحت شركة “كولاس رياي” في إبرام صفقة لإنشاء خطين جديدين “T3 و T4” لخط “ترام” الدار البيضاء، بقيمة إجمالية بلغت 34 مليون يورو (حوالي 37 مليار سنتيم)، الأمر الذي يكرس هيمنة الشركة الفرنسية على هذا النوع من المشاريع بالمغرب.

ووفق ما نشرته الشركة في موقعها الرسمي، فإن العقد الذي منحته شركة التطوير المحلية المحلية للنقل بالدار البيضاء، يهم كهربة هذين الخطين الجديدين، وسيشغل الخط ” T3″، 20 محطة بطول 14 كيلومترا من منصة مزدوجة المسار، فيما سيضم الخط “T4 “، 19 محطة، على امتداد 12.5 كيلومترا.

وأفادت الشركة بأن العقد الذي تبلغ قيمته 24 مليون يورو يشمل إعداد الدراسة وإنشاء وتشغيل 25 كيلومتر من خط الاتصال الهوائي، بالإضافة إلى توفير خدمات الإمداد الكهربائي مع تركيب 21 محطة كهربائية فرعية.

كما أبرمت الشركة ذاتها، عقدا ثانيا يغطي حوالي 14 كيلومترا من مسار السكك الحديدية و11 مفتاحًا في القطعة 3، الواقعة وسط مدينة الدار البيضاء، والتي تتعلق بخطي “ترام” المستقبليين، إذ تبلغ قيمة العقد الثاني 10 ملايين يورو.

يذكر أن الخطين الجديدين يرومان تعزيز عرض النقل العام في الدار البيضاء، ومن شأنه التخفيف من حدة الضغط والاكتظاظ التي تعرفه وسائل النقل العمومية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.