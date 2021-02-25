مسلسل إقالة المدربين يتواصل بالبطولة الاحترافية

جدة - عبدالحي حسين - أعلن فريق المغرب التطواني لكرة القدم، أمس الأربعاء، عن إقالة مدرب الفريق يونس بلحمر، رفقة المعد البدني سلفادور لونا، من مهامهما، بسبب سوء النتائج التي لحقت بالفريق في الآونة الأخيرة.

واستقرت إدارة الفريق التطواني، على اسم جمال دريدب ابن الحمامة البيضاء للإشراف على العارضة التقنية، بمساعدة كل من ابراهيم الزواق، وهيلدير بينيون داسيلفا كمدرب لحراس المرمى، ويوسف الرياضي كمعد بدني.