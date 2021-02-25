يقدم خدمات لـ”الحراكة”.. مهاجر مغربي يستغل حسابه علی “التيك توك” لمساعدة المحتاجين – فيديو

جدة - عبدالحي حسين - استغل مهاجر مغربي حسابه في تطبيق “تيك توك” الترفيهي، في غرض إنساني، هو مساعدة المحتاجين، سواء في المغرب، أو خارجه من المهاجرين غير الشرعيين.

وحكى حسن لـ”اليوم 24″ تفاصيل تحويل حسابه على التطبيق، الذي يطغى عليه الترفيه، إلى وسيط بين المحسنين والمحتاجين، موضحا أنه حريص على التأكد من ادعاءات كل من يطلب المساعدة عبر أشخاص داخل المغرب، ويحاولون الوصول إليه، التبين من أحقيته بمد يد العون له.

وأضاف المتحدث ذاته أنه يسخر حسابه على “تيك توك”، كذلك، لتقديم مساعدة للمهاجرين غير الشرعين في الدول الأوربية، والذين يشاركون تفاصيل معاناتهم مع متتبعيه عبر تقنية البث المباشر.

ولقى تطبيق “تيك توك”، في الأشهر الماضية، إقبالا كبيرا من المغاربة، غير أن انتقادات تلحق بالمحتوى الرائج في المغرب، كون المنصة تستقطب أعدادا كبيرة من الأطفال، واليافعين، وتعرف في الوقت نفسه نشر محتوى غير لائق بسنهم.