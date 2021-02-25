إجتمع ببوريطة والفردوس ولقجع.. رٸيس “الفيفا” يختتم زيارته إلى المغرب

جدة - عبدالحي حسين - غادر جياني إنفانتينو، رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم، صباح اليوم الخميس المغرب، بعدما أنهى زيارته الرسمية، والتي تخللتها لقاءات مع كل من ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وعثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، فضلا عن فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وتأتي الزيارة التي قام بها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى المغرب في اطار تعزيز العلاقة المتينة التي تربط الهيئة الدولية الفيفا بالمسؤولين المغاربة في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و الوقوف على افاق التعاون بين الطرفين في مجال تطوير كرة القدم المغربية والإفريقية.

وفي اختتام زيارته إلى المغرب، قال إنفانتينو، لموقع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم:” أود أن أوجه تحياتي للملك محمد السادس على شغفه وإلتزامه الكبير بتطوير كرة القدم المغربية”، وأضاف: “لولا إلتزام الملك محمد السادس شخصياً، وجدية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والانخراط الحكومي لما شاهدنا هذه التجهيزات التي أضحى المغرب يتوفر عليها الآن بمختلف المدن”.

وأكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في تصريحه أيضا، أن مركب محمد السادس لكرة القدم أصبح يضاهي أحسن المراكز الكروية العالمية واصفا إياه بـ”التحفة الفنية”، مشيرا إلى أن تشييد هذه المعلمة الرياضية يعبر عن مدى جدية المغرب والمغاربة في تطوير كرة القدم، وهو المركب الذي تضعه المملكة رهن إشارة الإتحاد الدولي والإتحاد الإفريقي لكرة القدم.